آر كيلي يعجز عن سداد كفالة المليون دولار للخروج من السجن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يزال المغني الأمريكي آر كيلي المتّهم بالاعتداء الجنسي في السجن، إذ تعذّر عليه حتّى الساعة تأمين الكفالة التي حدّدها القاضي لإطلاق سراحه.

وخلال جلسة السبت، حدّد قاض من شيكاغو الكفالة الواجب على الفنان دفعها بمليون دولار. وبموجب القانون الأمريكي ينبغي تسديد 10% من المبلغ دفعة واحدة لإطلاق سراح الموقوف، غير أن وسائل إعلام أمريكية كشفت عن أن المغني لم يتمكّن بعد من تسديد هذا المبلغ وهو كان لا يزال في السجن الأحد.

وأكّد ستيف جرينبرج محامي المغني هذه المعلومات قائلا إن موكلّه أمضى ليلتين في السجن وهو لا يملك الكثير من المال كما قد يظّن المرء نظرا لشهرته.

وقال جرينبرج: "لا يملك حقّا المال. من المفترض أن يكون ثرياً لكن تلاشت ثروته بسبب إدارة سيئة وعقود غير ملائمة".

وسلّم روبرت سيلفستر كيلي (52 عاما) نفسه للشرطة في شيكاغو مساء الجمعة بعد صدور مذكرة توقيف في حقه على خلفية 10 اتهامات بالاعتداء الجنسي على 4 أشخاص بينهم 3 قاصرات بين 1998 و2010.