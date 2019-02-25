بالصور- راغب وجيهان علامة يتنقلان بالدراجة النارية في باريس

لبّى السوبرستار راغب علامة وزوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة دعوة رجل الاعمال والمنتج عادل معتوق الذي دعاهما الى مأدبة عشاء في مطعمه “لو غراي” في باريس.

واللافت وصول راغب وجيهان على دراجة نارية الى المطعم في مشهد فريد من نوعه بالنسبة لفنان شهير في العالم العربي.

ونشر “معتوق” بعض الصور لراغب وزوجته متمنياً ان يقتدي الفنانون الصاعدون بتواضع السوبرستار. وكتب: “‏عزيزي راغب، لقد تشرفت بحضورك على العشاء انت وزوجتك جيهان علامة، لا تتصور كم أضحكني وأعجبني فيك البساطة والطبيعية عند وصولك انت وزوجتك على الدراجة على أمل أن تكون عبرة للفنانين الصاعدين قبل ما يضرب فيهم الغرور“.

ويتواجد السوبرستار راغب علامة وزوجته في باريس منذ عدة أيام حيث يستمتعان بوقتهما بعيداً عن ضغط العمل.

ونشر السوبرستار بعض الصور من مدينة الحب وعاصمة الموضة باريس وهو يمارس رياضته المفضلة ركوب الدراجة الهوائية التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة.

وبسبب تواجد راغب علامة خارج لبنان، قدّم خالد ولؤي علامة وخضر علامة واجب العزاء بوفاة والدة الوزير نهاد المشنوق.