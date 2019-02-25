نجوى كرم تكذب النساء من داخل عيادة التجميل.. وتؤكد: الكل بيقول طبيعي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم وهي تزور طبيب التجميل الدكتور روي مطران في عيادته، ونشر الدكتور مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، فقالت نجور: "الكل بيقول طبيعي طبيعي ماحدا يكذب على حدا.. كلنا بنجمل ونروتج.. حلو هادا جمال والله بيحب الجمال.. مش هيك دكتور بتوافقني الرأي ولا لا".

وأكد الدكتور روي على كلام نجوى بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن ما قالته صحيح مائة بالمائة.

وكانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، كشفتْ منذ 3 أشهر، عن سبب إجراء عملية تجميل في أنفها مؤخرًا، مؤكّدة، أنّه لم يكن يحتاج لتجميل، ولم يتغيّر كثيرًا بعد العملية، التي خضعتْ لها، بل أرادتْ التخلّص من العظْمة، التي تزعجها إلى جانب "اللحمية".

ومن جانب آخر تفاجأت نجوى كرم بمعجبيها الذين حضروا الاحتفال بعيد ميلادها في كواليس التحضير للبرايم الأخير من برنامج "ديو المشاهير".

وقدّم المعجبون لفنانتهم المفضلة وشاحاً كتب عليه "ملكة على قلوبنا" وقطعوا معها قالب الحلوى احتفالاً بعيدها.