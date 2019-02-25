يتعاون الهضبة عمرو دياب، مع معالي المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في أغنية جديدة بعنوان "مفيش مهم"، والتي كشف عنها خلال حفله الأخير بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وتقول كلمات الأغنية التي لحنها عمرو مصطفى، ووزعها أسامة الهندي: "مفيش مهم، ولا أهم في الآخر الدنيا بتمشي، مين قال دي مبتمشيش، ومهما تكون صعبة الحياة هتستمر ونعيش".
ومن المعروف أن تركي آل الشيخ قد شارك في كتابة أغاني الألبوم الجديد لعمرو دياب، من بينها "هدد" و"كل حياتي" و"ملاك الحسن" و"يا ساحر".
قد يهمك أيضاً :
عمرو دياب يرد اعتبار دينا الشربيني ويهديها أغنية جديدة
عمرو دياب يكشف تصدّره قائمة " Apple Music" بـ3 البومات في 2018
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يُهدي عمرو دياب كلمات أحدث أغانيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.