يسرا تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل " بيت العيلة"

القاهرة - سارة عبدالستار
تشارك الفنانة يسرا، في السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "بيت العيلة"، ومن المقرر انتهاء الشركة المنتجة من التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل.
وبدأت "يسرا" تصوير المشاهد الأولية بعد أن تم التعاقد مع الفنان خالد الصاوي للمشاركة ببطولة المسلسل.
الجدير بالذكر أنه سيتم تصويره في شهرين ونصف فقط، لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب.
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