تنظيم استثنائي لـ"الأوسكار" قد يُغضِب المشاهير وإلغاء جوائز "الفواصل"

يشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 هذا العام، الذي يقام اليوم الاثنين، على مسرح "دولبي" في لوس أنغلوس، تغيرات تنظيمية هيكلية، كونه الأول الذي يقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، وكذلك تم تقليل لحظات الصعود لاستلام الجائزة، وقلّص زمن الحفل هذا العام إلى 3 ساعات فقط، بعد أن كانت مدته في الدورة السابقة 4 ساعات، وذلك نظرا لتراجع نسبة المشاهدين.

وفضّل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين"، واتهمت أكبر نقابة للممثلين في الولايات المتحدة، القائمين على جوائز الأوسكار، بمحاولة ترويع المشاهير "حتى لا يقدموا حفلات الجوائز السينمائية الأخرى".

وفي بيان غير مسبوق، اتهمت نقابة ممثلي الشاشة أكاديمية فنون وعلوم السينما باتباع "أساليب ضغط وقحة"، وقالت النقابة، التي يصل عدد أعضائها إلى 160 ألفا، إنها ترد بذلك على تقارير واسعة النطاق في هوليوود تفيد بأن الأكاديمية تضغط على الممثلين حتى لا يحضروا حفلات جوائز أخرى غير الأوسكار، ويرفضوا تقديمها.

وأدرجت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المنظمة للحفل هذا العام، فئة جديدة للجوائز، وهي الأفلام الشعبية، وهي إنتاجات نجحت من ناحية الإيرادات.

وحدد المنظمون للمشاهير الذين سيفوزون بجوائز 90 ثانية فقط للنهوض من أماكنهم واعتلاء المسرح لاستلام جوائزهم، مع التأكيد على ضرورة اختصار الكلمة التي سيلقونها.

وتراجعت اللجنة المعنية بترتيب أمور الحفل عن خطة لتقديم 4 جوائز خلال فقرات إعلانية في الحفل، وذلك في أعقاب غضب من مخرجين وممثلين وآخرين في هوليوود.

حفل الافتتاح

وسيشهد حفل الافتتاح ظهور فرقة "كوين" الشهيرة والمغني آدم لامبرت، كما ستؤدي ليدي غاغا وبرادلي كوبر أغنيات مرشحة للفوز بالأوسكار إلى جانب مغني الراب كندريك لامار وجنيفير هادسن وبيتي ميدلر، وفق ما ذكر موقع "آيريش تايمز".

قائمة المرشحين

وتضمنت قائمة ترشيحات حفل الأوسكار للعام 2019 كلا من:

أفضل فيلم

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

أفضل مخرج

ألفونسو كوارون، Roma

سبايك لي، BlacKkKlansman

آدم مكاي، Vice

بافل بافليكوفسكي، Cold War

يورجوس لانثيموس، The Favorite

أفضل ممثلة

ياليتزا أباريسيو، Roma

غلين كلوز، The Wife

أوليفيا كولمان، The Favourite

ليدي غاغا، A Star Is Born

ميليسا مكارثي، Can You Ever Forgive Me

أفضل ممثل

كريستيان بايل، Vice

برادلي كوبر، A Star Is Born

ويليم دافو، At Eternity’s Gate

رامي مالك، Bohemian Rhapsody

فيجو مورتنسن، Green Book

أفضل ممثلة مساعدة

إيمي أدامز، Vice

مارينا دي تافيرا، Roma

ريجينا كنغ، If Beale Street Could Talk

إيما ستون، The Favourite

راشيل وايز، The Favourite

أفضل ممثل مساعد

ماهرشالا علي، Green Book

آدم درايفر، BlacKkKlansman

سام إليوت، A Star Is Born

ريتشارد إي غرانت، Can You Ever Forgive Me

سام روكويل ، Vice

أفضل تصميم أزياء

The Ballad Of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots

أفضل سيناريو أصلي

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

أفضل تصوير سينمائي

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born

أفضل تأثيرات بصرية

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

أفضل مونتاج

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

أفضل موسيقى تصويرية

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns

أفضل مونتاج صوتي

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

أفضل مزج أصوات

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

أفضل فيلم قصير

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

أفضل سيناريو مقتبس

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Border

Mary Queen of Scots

Vice

أفضل أغنية أصلية

All The Stars من Black Panther

I’ll Fight من RBG

The Place Where Lost Things Go من Mary Poppins Returns

Shallow من A Star Is Born

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings من The Ballad

of Buster Scruggs

أفضل إنتاج

Black Panther

First Man

The Favourite

Mary Poppins Returns

Roma

أفضل فيلم أجنبي

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Roma

Shoplifters

أفضل فيلم رسوم متحركة

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

أفضل فيلم وثائقي

Free Solo

Hale County This Morning

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

أفضل فيلم وثائقي قصير

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

