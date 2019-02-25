شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يستكمل "طلقة حظ" الأسبوع المقبل بعد انتهاء حداد والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل صناع مسلسل "طلقة حظ" على أجازة أسبوع من تصوير المسلسل حداداً على وفاة والدة بطل العمل نجم مسرح مصر مصطفى خاطر التى توفيت أمس الأحد، ولم يبلغ خاطر نقابة إلا بعد دفن وتشييع الجثمان لعدم أزعاج أصدقائه وخلافه، ومن المقرر إقامة العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب.



والدة الفنان مصطفى خاطر

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ايمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس وتجسد هبة فى العمل شخصية شقيقة مصطفى خاطر.

ويسجل "طلقة حظ" البطولة المطلقة الثانية لمصطفى خاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم أولى بطولاته خلال مسلسل "ربع رومى" فى شهر رمضان الماضى مع شركة سينرجى أيضاً، وشارك فى بطولته محمد سلام، بيومى فؤاد، ميرنا جميل، هالة فاخر، هاجر أحمد، سامى مغاورى، عايدة رياض وعدد من ضيوف الشرف وتأليف تامر ابراهيم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى.