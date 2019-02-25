لقاء الخميسي تكشف عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: خضعت الفنانة لقاء الخميسي لجلسة تصوير جديدة، وكشفت عنها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهرت لقاء بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان من اللون الأخضر الفاتح، وبشعر القصير، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يُذكر أن أخر أعمال لقاء الخميسي، هو مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم خالد سليم، ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسني، وعائشة بن أحمد.

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