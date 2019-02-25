كيف علق نجوم الفن على فوز رامي مالك بـ"الأوسكار"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن سعادتهم بفوز الفنان العالمي رامي مالك، بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91.

وهنأ عدد من النجوم رامي عبر صفحاتهم الشخصية بموقع "إنستجرام"، ومنهم:

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري صورة للنجم رامي مالك، وكتب: "والله وعملوها الرجالة تاني مرة من غير عنصرية بعد محمد صلاح، المصري ‫رامي مالك يفوز بالأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في bohemian rhapsody".

عمرو سلامة

أعرب المخرج عمرو سلامة عن فخره بفوز رامي مالك ونشر صورة له معلقًا: "أكثر مرة في حياتي أبقى حاسس بفخر وأنا بتفرج على جوائز الأوسكار، مبروك لرامي مالك".

نسرين أمين

هنأت الفنانة نسرين أمين، رامي مالك ونشرت صورة له وكتبت: "تهانينا".

بشري

نشرت الفنانة بشرى صورة لرامي مالك وكتبت: "لقد فعلها.. رامي مالك يفوز بالأوسكار".

شريف رمزي

شارك الفنان شريف رمزي جمهوره بصورة لرامي مالك، وكتب: "كده الحمد لله بقى عندنا ١ فخر عرب في الرياضة و١ في السينما، شكرًا لك رامي مالك على نجاحك".