اوسكار 2019: قائمة الفائزين بجوائز اوسكار الـ91

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 01:33 مساءً - انتهى منذ قليل الحدث الأبرز والأهم في العالم ومجال السينما تحديدًا، حفل توزيع جوائز الأوسكار الواحد والتسعين Oscar 91 الذي عرض على شاشة قناة ABC.

جوائز أوسكار 2019: التفاصيل كاملة من الألف إلى الياء

وقدمت النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga والممثل برادلي كوبر Bradley Cooper للمرة الأولى على المسرح، أغنيتهما من فيلمهما "A Star Is Born" التي تحمل عنوان "Shallow".

واستطاع الممثل الأميركي المصري الأصل رامي مالك Rami Malek الفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody متفوقاً بذلك على كل من برادلي كوبر وكريستيان بيل . بينما فازت الممثلة اوليفيا كولمان على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Favorite .

واستطاع مخرج فيلم روما Roma ألفونسو كوارون الفوز بجائزة أفضل مخرج .

وكما كان متوقعاً خطف فيلم روما Roma جائزة أفضل فيلم أجنبي قصير وهو أول فيلم مكسيكي يفوز بهذه الجائزة ، وحصد الممثل Mahershala Ali ماهرشالا علي جائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم Green Book .

وحقّق فيلم Bohemian Rhapsody فيلم مفاجأة بفوزه بثلاث جوائز Sound editing , sound mixing. film editing .

ما لا تعرفونه عن حفل توزيع جوائز الأوسكار عبر التاريخ

وقدم الجوائز في الحفل، الذي حضره أهم نجوم الصف الأول في هوليوود، كلًّا من أكوافينا Awkwafina نجمة فيلم Crazy Rich Asians، وكونستانس وو Constance Wu ، ومقدمي Golden Globes السابقون تينا فاي Tina Fey وآمي فوهلر Amy Poehler ، وعددًا من الممثلات اللواتي سبق وفزن بالجائزة، مثل: بري لارسون Brie Larson، وتشارليز ثيرون Charlize Theron، بالإضافة إلى النجم دانيال كريغ Daniel Craig ، وكريس إيفنز Chris Evans ، وووبي غولدبرغ Whoopi Goldberg ، وجنيفر لوبيز Jennifer Lopez، ومايا رودولف Maya Rudolph، وأماندا ستينبيرغ Amandla Stenberg، وتيسا طومبسون Tessa Thompson.

ضربة موجعة لـ ليدي غاغا قبل أيام من حفل الأوسكار

وهذه قائمة مفصلة بجوائز الحفل :

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم:



Green Book



جائزة الأوسكار لأفضل مخرج:

ألفونسو كوارون، "روما"



صور: الأوسكار يجمع المرشحين... ونادين لبكي إلى جانب رامي مالك



جائزة الأوسكار لأفضل ممثل:



رامي مالك Rami Malek

جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة:

Regina King ريجينا كينغ، If Beale Street Could Talk



جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد:

Mahershala Ali ماهرشالا علي ، Green Book



جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء:



Black Panther



صور: ترشيحات أوسكار 2019

جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج:



Bohemian Rhapsody



جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية:

Black Panther



جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي:

Bohemian Rhapsody

جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات:



Bohemian Rhapsody



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:



Bao



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير:



Skin

جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس:



BlacKkKlansman



جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر:



Vice

جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية:



Shallow من A Star Is Born



جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج:

Black Panther



حلم الأوسكار يقترب، «كفر ناحوم» في القائمة القصيرة لترشيحات أفضل فيلم أجنبي

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي:



Roma



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة:



Spider-Man: Into the Spider-Verse

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي:

Free Solo

أوسكار 2019: "عاشقة جوائز الأوسكار" تكشف لـ الخليج 365 هوسها بهذا الحفل ...

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي (قصير):



Period. End of Sentence

جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي:



Green Book



جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية:



First Man



