ماذا قالت نادين لبكي بعد خسارة كفر ناحوم للأوسكار؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 01:33 مساءً - انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار الواحد والتسعين Oscar 91، من مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



وقد تنافس الفيلم اللبناني "كفر ناحوم" للمخرجة نادين لبكي على جائزة أفضل فيلم أجنبي خلال الحفل، والتي خسرها لمصلحة الفيلم المكسيكي "Roma" لمخرجه ألفونسو كوارون والذي فاز أيضاً بجائزة أفضل مخرج خلال الحفل ذاته.



نادين نشرت صورة عبر حسابها الرسمي بتطبيق " إنستقرام" تجمعها بمنتج الفيلم خالد مزنر من داخل قاعة الحفل، وعلقت عليها قائلة: ""فزنا بالجائزة أو لم نفز، فقد ربحنا قلوبكم بالفعل، نحبك يا لبنان".



وكان "كفر ناحوم" قد وصل إلى قائمة الترشيحات النهائية لفئة أفضل فيلم أجنبي خلال حفل الأوسكار ال 91 ضمن قائمة مختصرة ضمت إلى جواره كل من أفلام Cold War، Shoplifters، Never Look Away، و Roma الذي استطاع في الأخير أن يحصد الجائزة.



اوسكار 2019: قائمة الفائزين بجوائز اوسكار الـ91

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