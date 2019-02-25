بالصور والفيديو: ميغان ماركل ترتدي قفطاناً مغربياً فاخراً

ظهرت زوجة الأمير هاري ، دوقة “ساسكس” الأميرة ميغان ماركل بـ قفطاناً مغربياً فاخراً ومجوهرات في حفل الإستقبال الذي نظمه السفير البريطاني بالمغرب مساء اليوم الأحد، بلغت قيمتها جميعاً 7 آلاف جنيه استرليني.

وظهرت دوقة “ساسكس” الأميرة ميغان ماركل ، في الحفل الذي دعيت له العديد من نساء الأعمال المغربيات، ورجال أعمال شباب ورياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، -ظهرت- في إطلالة أنيقة مرتدية قفطاناً من شركة “ديور” الفرنسية الشهيرة و مجوهرات ألماس فاخرة.

وأوردت “ديلي ميل” ، أن الأميرة ميغان وهي ممثلة سينمائية سابقة، ارتدت القفطان المصنوع من الكريستال المزخرف و حذاءً ذا كعب عال و حقيبة يدوية هي الأخرى من شركة “ديور” بالإضافة لأقراط مرصعة بالألماس.

هذا و قام الأميران صبيحة يومه الأحد بزيارة لمؤسسات تابعة لجمعية “التعليم للجميع” والثانوية التأهيلية الأطلس الكبير بالجماعة الترابية أسني بإقليم الحوز.

وقام دوق ودوقة “ساسكس” ، اللذين يقومان حاليا بزيارة للمملكة ، بزيارة “دار أسني 3” التي تشرف على تسييرها جمعية “التعليم للجميع” ، وتستقبل فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 12 و18 سنة حيث توفر لهن السكن والتغذية والدعم المدرسي بهدف مساعدتهن على مواصلة مشوارهن الدراسي.

وصباح غد الاثنين، وهو اليوم الثالث والأخير، سيزور الدوق والدوقة الجامعة الملكية المغربية للفروسية بدار السلام للوقوف على تجربة المغرب النامية في دعم الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تجربة العلاج بالخيول. كما سيقومان بأنشطة مختلفة مع بعض الشباب في وضعية إعاقة المستفيدين من برامج صحية سابقة.

الطبخ المغربي سيكون حاضرا ضمن برنامج الأمير الهاري وزوجته في اليوم الثالث دائماً من خلال زيارتهما إلى فيلا السفراء بالرباط، ومشاركتهما في ورشة تعلم أطفال مغاربة لوصفات مغربية تقليدية تحت إشراف أفضل الطهاة في المغرب. وسيلتقي الأمير هاري وزوجته بأطفال ذوي إعاقة يعملون في مطعم يديره خصيصا أشخاص في وضعية إعاقة في الرباط.

وفي الحدائق الأندلسية بالرباط، سيستمع الدوق والدوقة إلى عروض عن تمكين الشباب المغربي سيلقيها عدد من رواد الأعمال الاجتماعيين الشباب، وسيتواصل برنامجهما بمشاهدة الفنون والحرف التقليدية المغربية المعروضة في الحديقة وسط النباتات والزهور والأشجار المتنوعة.

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2019/02/24/5578959322706038141/1024x576_MP4_5578959322706038141.mp4