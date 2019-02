بالصور والفيديو: ليدي غاغا ترتدي قلادة بـ 30 مليون دولار في حفل جوائز أوسكار

بإطلالة مميزة فاقت التوقعات، إطلت ليدي غاغا Lady Gaga على السجاد الحمراء في حفل توزيع حفل توزيع جوائز الأوسكار الواحد والتسعين.

النجمة المثيرة للجدل أطلت بفستان أسود بدون أكمام من مجموعة ألكسندر ماكوين Alexander Mcqueen وأكملت إطلالتها برفعة شعر مميزة.

وتميّزت إطلالة نجمة فيلم A Star Is Born بقلادة ذهب من عيار 128 قيراط من تصميم تيفاني فاقت قيمتها الـ 30 مليون دولار وهي المرة الأولى التي يرتدي أحد هذه القلادة منذ 58 عاماً عندما ارتدتها النجمة أودري هيبرن Audry Hepburn.

وفازت غاغا بجائزة الأوسكار 2019 أفضل أغنية عن أغنية Shallow من فيلم A Star Is Born وقدمت خطاب مؤثر للغاية خلال تسلم الجائزة.

ولأن هذه المرة الأولي التي تفوز فيها ليدي غاغا بالأوسكار قالت في الخطاب انها تشعر بالفخر وقدمت الشكر لفريق العمل وعائلتها خاصة أختها ووالدتها، وخّصت بالشكر النجم برادلي كوبر للثقة التي منحها لهذه الأغنية وأكدت له أنه كان خير رفيق لها خلال هذه الأغنية.

وأضافت أن الفوز بهذه الجائزة كان نتيجة للكثير من العمل والجهد على مدار سنوات.

النجمة ليدي غاغا قدمت برفقة النجم برادلي كوبر عرض استثنائي خلال حفل الأوسكار وذلك لأغنية Shallow من فيلم A Star Is Born والمرشح لـ 7 جوائز منها جائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل ممثل مساعد وغيرهم.

الجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها إقامة حفل الأوسكار بدون مقدم وذلك بعد أن توالت الاعتذارات عن تقديم الحفل هذا العام، في حين يعتمد الحفل على إقامة المزيد من العروض الغنائية والاستعراضات أبرزها للنجمة ليدي غاغا Lady Gaga والنجم برادلي كوبر Bradley Cooper والتي تم تقديمها في فيلم A Star Is Born