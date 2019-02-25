نادين لبكي والطفل زين كتبت - إيمان العوضي : لم تتمكن المخرجة اللبنانية نادين لبكي من حصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية بفيلمها "كفرناحوم". ونشرت نادين صورة لها من الحفل برفقة زوجها المؤلف الموسيقي خالد مزنر علي حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائله: "فزنا أم لم لا.. لقد فزنا بالفعل بقلوبكم.. نحن نحبك يا لبنان.. الصورة التقطتها زين"، وزين هو الطفل



جدير بالذكر أن فيلم كفر ناحوم لم يوفق بالفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية، حيث ذهبت الجائزة للفيلم المكسيكي"ROMA"، ويتناول قصة حياة عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك في أوائل السبعينيات، تأليف وإخراج ألفونسو كوران. الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائله: "فزنا أم لم لا.. لقد فزنا بالفعل بقلوبكم.. نحن نحبك يا لبنان.. الصورة التقطتها زين"، وزين هو الطفلبطل العمل.جدير بالذكر أن فيلم كفر ناحوم لم يوفق بالفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية، حيث ذهبت الجائزة للفيلم المكسيكي"ROMA"، ويتناول قصة حياة عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك في أوائل السبعينيات، تأليف وإخراج ألفونسو كوران.

كانت هذه تفاصيل خبر نادين لبكي لجمهورها بعد خسارة الأوسكار: "كسبنا قلوبكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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