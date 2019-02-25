عامر خان يكشف عن سر لياقته البدنية بفيلم Dangal

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بصرف النظر عن موهبة النجم الهندي الكبير عامر خان ، فإنه يتمتع أيضا بسمعة طويلة في تحويل نفسه تمامًا ليتلائم مع الدور المرسوم له داخل السيناريو، إلى نقطة يصعب التعرف فيهل العرف عليه!

في حين أن رحلته المهنية تضم الكثير من تلك التحولات الضخمة التي طرأت عليه، وأصعب هذه التحولات والاصلالك التي سرقت انتباه الجمهور كان في فيلمه الرياضي “دانجال” .

في الفيلم ، أدى عامر دور ماهفير سينغ فوغات ، وهو مصارع من الهواة يدرب بناته جيتا فوغات وبابيتا كوماري ، اللواتي يصبحن أول مصارعات هنديات من الطراز العالمي في الهند.

يبدأ الفيلم بألمع ، بتصوير مهافيرير سينغ في مرحلة الشباب ، يليه تصوير مهير سينغ في منتصف العمر ، وهو يمتلك بطن ضخم، بعيد تماما عن أي صورة رياضية مناسبة.

وقد تلقى خان أشادة على نطاق واسع بعدما كان يزن 96 كجم واستماع أن يصل إلى 68 كجم ، قبل وبعد انتهاء الفيلم.

و قيل الكثير عن هذه العزيمة الكبيرة وهذا التحول من قبل مدربي اللياقة البدنية على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولكن عامر خان نفسه تحدث عن ذلك قليلا جدا.

عمل عامر مع مدرب لياقة بدنية شهير ، يدعى جيف كافاليير. في فيديو شاركه جيف على Instagram مؤخراً ، يشارك عامر نصيحة عن اللياقة الحيوية لكل من يحاول أن يكون أكثر لياقة.

يقول: “قلت لنفسي:” لا يجب أن أذهب إلى حيث من المفترض أن أكون في الأشهر الخمسة القادمة. دعني أنظر إلى ما يفترض أن أفعله اليوم فقط !! خطوة واحدة في وقت واحد!’ “

الفيديو هو لمحة صغيرة من فيديو تدريبي كامل لعامر خان من فيلم Dangal الذي سيتم تنزيله على قناة يوتيوب جيف.