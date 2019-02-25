انت الان تتابع تفاصيل خبر 1850 مشاركة في الدورة الخامسة لجائزة كتارا للرواية العربية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 08:25 صباحاً - بلغت نسبة المشاركة في جائزة "كتارا" للرواية العربية في دورتها الخامسة، 1850 مشاركة، مسجلة زيادة غير مسبوقة عن الدورات السابقة على مستوى الفئات والجغرافيا.

وذكرت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" أن الجائزة، التي أطلقت في بداية عام 2014، تهدف إلى ترسيخ حضور الروايات العربية المتميزة عربياً وعالمياً، وكذلك تشجيع وتقدير الروائيين العرب المبدعين؛ للمضي قدماً نحو آفاق أرحب للإبداع والتميز، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الاهتمام والإقبال على قراءة الرواية العربية، وزيادة الوعي الثقافي والمعرفي.

وقال خالد بن إبراهيم السليطي، مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي، إن عدد الروايات المنشورة المشاركة في هذه الدورة بلغ 612 رواية نُشرت عام 2018، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة 999 مشاركة، و77 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، و147 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، إضافة إلى 15 رواية قطرية منشورة في الفئة الخامسة التي أضيفت في شهر نوفمبر الماضي.

ولفت إلى أن المشاركة النسائية بالجائزة بلغت 442 مقابل 1408 مشاركات للرجال، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية.

وعلى المستوى الجغرافي جاءت مصر والسودان في صدارة الدول العربية من حيث العدد، بـ639 مشاركة، تليها بلاد الشام والعراق بـ573 مشاركة، ثم دول المغرب العربي بـ505، وسجلت دول الخليج العربي 128 مشاركة، في حين سُجلت 5 مشاركات من دول غير عربية.

وأكد المسؤول القطري أن المشاركات في الجائزة في زيادة مستمرة دورة تلو أخرى، حيث سجلت الدورة السابقة 1283 مشاركة، وهو ما يعكس أهمية وريادة جائزة "كتارا" للرواية العربية، وحضورها في مشهد الإبداع العربي، وتبرز حجم التفاعل الكبير للروائيين والنقاد مع الجائزة التي أصبحت محطة جديدة في عالم الرواية العربية، وملتقى أدبياً يعزز مركز الرواية على مستوى الإبداع والدراسة والنشر.

وأشار إلى أن نتائج الدورة الخامسة تعلن يوم 13 أكتوبر 2019، بالتزامن مع اليوم العالمي للرواية العربية الذي اعتُمد في الدورة العشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

ويبلغ مجموع جوائز الدورة الخامسة 635 ألف دولار. وتترجم كل من الروايات الخمس المنشورة الفائزة والرواية القطرية المنشورة الفائزة إلى اللغة الإنجليزية، إضافة إلى طباعة ونشر وتسويق الروايات غير المنشورة، والدراسات غير المنشورة، وروايات الفتيان غير المنشورة، الفائزة.