في ذكرى ميلاد شادية.. "القومي للمسرح" ينظم احتفالية كبرى بحضور عائلتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحضور عائلة الفنانة الراحلة شادية يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية المصري، الأربعاء، احتفالية كبرى تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، بمناسبة ذكرى ميلاد المطربة الراحلة شادية، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان "لؤلؤة الشرق"، يستعرض المسيرة الفنية للفنانة الراحلة يعقبه برنامج موسيقي غنائي تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يضم مجموعة من أروع أغاني الراحلة شادية. ويتم إهداء الحضور كتيب "لؤلؤة الشرق" يتناول رحلة عطاء الفنانة شادية، من إعداد الباحثة الموسيقية رشا عدلي.

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