بالصور.. تامر حسني يؤدي مناسك العمرة.. ويستعد لحفل جديد في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص المطرب المصري تامر حسني على تأدية مناسك العمرة خلال وجوده في المملكة العربية السعودية، بعد نجاح حفله الذي أحياه، الجمعة الماضي، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، والذي استمر لمدة تجاوزت 3 ساعات وشهد إقبالا كبيرا من الجمهور السعودي.





ونشر حسام حسني مدير أعمال وشقيق تامر صورة تجمعه بشقيقه أمام الكعبة بملابس الإحرام، معلقا عليها "الحمد والشكر لله.. صباحكم أبيض إن شاء الله".

وأعلن تامر حسني عن استعداده لحفل غنائي جديد في الرياض، مؤكداً أنه سيحمل العديد من المفاجآت وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال أيام.

وطرح تامر مؤخرا كليب "ناسيني ليه" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحقق ما يقرب من 15 مليون مشاهدة حتى الاَن.



