شكرا لقرائتكم خبر عن فى حفل الأوسكار 2019.. 4 أفلام حصدت أكثر من جائزة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت 4 أفلام فى حفل جوائز الأوسكار 2019، الذى أقيم فى مسرح دولبى بهوليوود، عددًا من الجوائز، تراوحت ما بين ثلاثة وأربعة جوائز. الأفلام الأكثر حظا فى جوائز الأوسكار 2019



Bohemian Rhapsody الأفلام الأكثر حظا فى جوائز الأوسكار 2019 فيلم Bohemian Rhapsody فاز بـ 4 جوائز أوسكار

فيلم Bohemian Rhapsody فاز بـ 4 جوائز أوسكار فاز فيلم Bohemian Rhapsody بجائزة أفضل مونتاج، وجائزة أفضل مونتاج صوتى، وجائزة أفضل مكساج، وجائزة أفضل ممثل.

Green Book فيلم Green Book فاز بـ3 جوائز أوسكار

فيلم Green Book فاز بـ3 جوائز أوسكار فاز فيلم Green Bookبجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلى، جائزة أفضل ممثل مساعد، وجائزة أفضل فيلم.

Roma فيلم Roma فاز بـ3 جوائز أوسكار

فيلم Roma فاز بـ3 جوائز أوسكار فاز فيلم Roma بجائزة أفضل فيلم أجنبى، أفضل تصوير سينمائى، وأفضل مخرج.

Black Panther فيلم Black Panther فاز بـ3 جوائز أوسكار

فيلم Black Panther فاز بـ3 جوائز أوسكار فاز فيلم Black Panther بجائزة أفضل إنتاج، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تصميم ملابس.

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