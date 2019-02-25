Green Book يفوز بجائزة الأوسكار أفضل فيلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم Green Book بجائزة الأوسكار أفضل فيلم. وحضر الحفل النجمة إيمي آدامز التي حضرت على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار بصحبة زوجها وحرصت على أن تطبع قبلة على شفتيه أمام عدسات المصورين، وهى القبلة الشهيرة التى أصبحت تميز إيمى وزوجها في كل مناسبة يقفان فيها على السجادة الحمراء ويحاولان التعبير عن مشاعر حبهما بقبلة أمام عدسات المصورين لتكون بذلك صاحبة أول قبلة على السجادة، ولفت الأنظار حضور النجوم العالمين جنيفر لوبيز وإيما ستون و جايسون موموا بطل فيلم اكوامان .

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