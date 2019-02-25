ألفونسو كوارون يفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمه Roma

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المخرج ألفونسو كوارون بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمه Roma حضر الحفل النجمة إيمى آدامز التى حضرت على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار بصحبة زوجها وحرصت على أن تطبع قبلة على شفتيه أمام عدسات المصورين، وهى القبلة الشهيرة التى أصبحت تميز إيمى وزوجها فى كل مناسبة يقفان فيها على السجادة الحمراء حيث يحاولان التعبير عن مشاعر حبهما بقبلة أمام عدسات المصورين لتكون بذلك صاحبة أول قبلة على السجادة، ولفت الأنظار حضور النجوم العالمين جنيفر لوبيز وإيما ستون و جايسون موموا بطل فيلم اكوامان .

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