"رامي مالك" أفضل ممثل.. و"Roma" يدخل التاريخ.. القائمة الكاملة للأوسكار 91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

اكتسح فيلم الدراما "Bohemian Rhapsody" حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام بـ4 جوائز دفعة واحدة وهم "أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل مونتاج، أفضل مونتاج صوت، وأفضل مكساج صوت"، بينما تساوت 3 أعمال سينمائية بجوائز الحفل وهم "Green Book وBlack Panther وRoma" بثلاثة جوائز لكلاً منهما.

وفاز فيلم الدراما "Green Book" بجائزة "أفضل فيلم في العام وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل ممثل في دور مساعد"، بينما فاز فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" على "أفضل موسيقى تصويرية، أفضل تصميم ملابس، وأفضل تصميم إنتاجي"، وجاء معهما بنفس عدد الجوائز فيلم الدراما "Roma" وهم "أفضل فيلم أجنبي، أفضل تصوير سينمائي، وأفضل مخرج".

وعلى الرغم من ترشحه لـ10 جوائز أوسكار، إلا أن لم يفز فيلم الدراما "The Favourite" إلا على جائزة وحيدة "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، وجاءت بنفس المرتبة 3 أعمال سينمائية وهم "A Star is Born" بجائزة "أفضل أغنية"، وفيلم الدراما "Vice" بجائزة "أفضل مكياج"، وأخيراً "أفضل سيناريو مقتبس من عمل أدبي" لفيلم الدراما "BlacKkKlansman".

وإليكم القائمة الكاملة للفائزين بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91:

أفضل فيلم: Green Book

أفضل ممثل: Rami Malek- Bohemian Rhapsody

أفضل ممثلة: Olivia Colman- The Favourite

أفضل ممثل مساعد: Mahershala Ali- Green Book

أفضل ممثلة مساعدة: Regina King- If Beale Street Could Talk

أفضل مخرج: Alfonso Cuaron- Roma

أفضل نص سينمائي أصلي: Green Book

أفضل نص سينمائي مقتبس: BlacKkKlansman

أفضل فيلم رسوم متحركة: Spider-Man: Into the Spider- Verse

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: Bao

أفضل فيلم وثائقي: Free Solo

أفضل فيلم وثائقي قصير: Period. End of Sentence

أفضل فيلم أكشن قصير: Skin

أفضل فيلم أجنبي: Roma

أفضل تصوير سينمائي: Alfonso Cuaron- Roma

أفضل مونتاج سينمائي: Bohemian Rhapsody

أفضل مونتاج صوت: Bohemian Rhapsody

أفضل مكساج صوت: Bohemian Rhapsody

أفضل تصميم إنتاجي: Black Panther

أفضل موسيقي تصويرية: Black Panther

أفضل أغنية: Shallows- A Star is Born

أفضل مكياج: Vice

أفضل مؤثرات بصرية: First Man​