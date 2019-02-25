محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
اكتسح فيلم الدراما "Bohemian Rhapsody" حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام بـ4 جوائز دفعة واحدة وهم "أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل مونتاج، أفضل مونتاج صوت، وأفضل مكساج صوت"، بينما تساوت 3 أعمال سينمائية بجوائز الحفل وهم "Green Book وBlack Panther وRoma" بثلاثة جوائز لكلاً منهما.
وفاز فيلم الدراما "Green Book" بجائزة "أفضل فيلم في العام وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل ممثل في دور مساعد"، بينما فاز فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" على "أفضل موسيقى تصويرية، أفضل تصميم ملابس، وأفضل تصميم إنتاجي"، وجاء معهما بنفس عدد الجوائز فيلم الدراما "Roma" وهم "أفضل فيلم أجنبي، أفضل تصوير سينمائي، وأفضل مخرج".
وعلى الرغم من ترشحه لـ10 جوائز أوسكار، إلا أن لم يفز فيلم الدراما "The Favourite" إلا على جائزة وحيدة "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، وجاءت بنفس المرتبة 3 أعمال سينمائية وهم "A Star is Born" بجائزة "أفضل أغنية"، وفيلم الدراما "Vice" بجائزة "أفضل مكياج"، وأخيراً "أفضل سيناريو مقتبس من عمل أدبي" لفيلم الدراما "BlacKkKlansman".
وإليكم القائمة الكاملة للفائزين بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91:
أفضل فيلم: Green Book
أفضل ممثل: Rami Malek- Bohemian Rhapsody
أفضل ممثلة: Olivia Colman- The Favourite
أفضل ممثل مساعد: Mahershala Ali- Green Book
أفضل ممثلة مساعدة: Regina King- If Beale Street Could Talk
أفضل مخرج: Alfonso Cuaron- Roma
أفضل نص سينمائي أصلي: Green Book
أفضل نص سينمائي مقتبس: BlacKkKlansman
أفضل فيلم رسوم متحركة: Spider-Man: Into the Spider- Verse
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: Bao
أفضل فيلم وثائقي: Free Solo
أفضل فيلم وثائقي قصير: Period. End of Sentence
أفضل فيلم أكشن قصير: Skin
أفضل فيلم أجنبي: Roma
أفضل تصوير سينمائي: Alfonso Cuaron- Roma
أفضل مونتاج سينمائي: Bohemian Rhapsody
أفضل مونتاج صوت: Bohemian Rhapsody
أفضل مكساج صوت: Bohemian Rhapsody
أفضل تصميم إنتاجي: Black Panther
أفضل موسيقي تصويرية: Black Panther
أفضل أغنية: Shallows- A Star is Born
أفضل مكياج: Vice
أفضل مؤثرات بصرية: First Man
كانت هذه تفاصيل خبر "رامي مالك" أفضل ممثل.. و"Roma" يدخل التاريخ.. القائمة الكاملة للأوسكار 91 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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