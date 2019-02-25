جلسة تصوير جديدة لأحلام بعد "كلمة زعل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وعلقت أحلام على الصور: "يلازمني خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت، آسرني طيفك وحبك آسرني وصرت مفتونك"، ونالت الجلسة إعجاب متابعي ومحبي أحلام. يُذكر أن الفنانة أحلام تضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد "أبتحداك" استعدادًا لطرحه قريبًا، وطرحت منذ أيام كليب أغنية "كلمة زعل". ​

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