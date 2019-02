ماهرشالا على يكتب التاريخ بعد فوزه بـ أوسكار أفضل ممثل مساعد للمرة الثانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 07:32 صباحاً - لم تتوقف المفاجىت في حفل توزيع جوائز الأوسكار الواحد والتسعين أوسكار 91 Oscar ، الذي يبث مباشرة مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقد استطاع النجم الأمريكي ماهرشالا علي Mahershala Ali أن يحقق رقماً تاريخياً بعد فوزه بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Green book.



علي بات أول ممثل من أصحاب البشرة السمراء يفوز بأوسكار أفضل ممثل مساعد مرتين، حيث فاز بالأوسكار الأولى له عام 2017 عن دوره في فيلم Moonlight



ماهرشالا علي استطاع الفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Green Book، متفوقا على آدم درايفر عن فيلم BlakKklansman، وسام إليوت عن فيلم A Star is Born، وسام روكويل عن فيلم Vice، وريتشارد جرانت عن فيلم Can You Ever Forgive Me؟.



جوائز أوسكار 2019: التفاصيل كاملة من الألف إلى الياء



حفل جوائز أوسكار 2019: تويتر يواكب الحفل بإيموجي مميّز



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"