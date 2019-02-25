أوسكار 2019.. فيلم Roma المكسيكي يفوز كأفضل فيلم أجنبي

كتبت - إيمان محمد

حصد فيلم Roma المكسيكي جائزة أفضل فيلم أجنبي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91، والذي يقام الان في مسرح دولبي بـ هوليوود.

ويشار إلى أنه تدور أحداث الفيلم في المسكيك خلال فترة السيعينات، حول اسرة تنتمي لطبقة الوسطى يقرر رب المنزل

ان يغادرهم بسبب خلافات مع زوجته ولكن الخادمة كليو تنجح في تحقيق التوزان مع صاحبة المنزل حيث تجمعهما الكثير من المواقف الانسانية، خاصة بعد ان كيلو تركها حبيبها بعدما علم بحملها منه.

ويذكر أنه يشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود دون وجود مقدم رئيسي للحفل بعد انسحاب الممثل الامريكي كيفين هارت منهم بري لارسون، هيلين ميرين، جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز، مايكل بي جوردن، إليزا فيشر، سارة بولسون، ميليسا مكارثي، جايسون موموا، صامويل جاكسوت، ايميلا كلاريك، تشادويك بوسمان، خافيير باردم، تشارلز ثيرون، جاري اولادمان وسام روكويل".