جمهور رامي مالك يترقب حصوله على أوسكار 2019 كأفضل ممثل

كتبت - إيمان محمد

ينتظر جمهور النجم رامي مالك، حصوله على جائزة أفضل ممثل بعد عن فيلم Bohemian Rhapsody ، وذلك بعد حصول العمل على جائزتين في حفل

توزيع جوائز أوسكار 2019وهما أفضل مونتاج ومكساج صوتي.

ويشار إلى أن الفيلم تدور قصتة حول أغنية (Bohemian Rhapsody) التي

كتبها (فريدي مركيوري) وغنتها فرقة (Queen) الإنجليزية لموسيقى الروك، حيث كان فريدي عضوًا بالفرقة، ويوثق الفيلم أحداث السنوات التي قادت فرقة Queen لظهورها الأسطوري بالحفلة الموسيقية التابعة لإذاعة (Live Aid) عام 1985.