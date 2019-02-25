كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 06:51 صباحاً -

شاركت الاعلامية السعودية لجين عمران، متابعهيا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع من سفرها الى ميلانو مع شقيقها الفنانة اسيل عمران والستايلست كريستيان كاشا.

وظهرت لجين عمران في احد مقاطع الفيديو هي تظعم الحمام وعلقت قائلة: “من أكثر الأشياء إلي إستمتعت فيها في الرحلة “.

كما نشرت صورة لها مع اسيل وكريس وعلقت عليها بالقول: “وحدة من أسرع و أجمل السفرات إلي حفرت بداخلي ذكريات حلوة

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق ما هو اكثر شيء استمتعت به لجين عمران في ميلانو!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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