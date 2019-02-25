كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 06:51 صباحاً -

جمعت لقطة طريفة بين الممثل العالمى ذو الأصول المصرية رامى مالك والنجمة العالمية ليدى جاجا، حيث التقطت الكاميرات وعدسات المصورين لقطة ل “ليدى جاجا” وهى تقوم بضبط رابطة العنق لرامى ، وذلك أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار ال٩١، التى تقام الآن فى لوس انجلوس . يذكر أن ليدي جاجا مرشحة لجائزتين هذا العام وهما أفضل أغنية أصلية عن Shallow، وأفضل ممثلة في دور رئيسي، ورامي مالك ينافس على أفضل ممثل في دور رئيسي.

كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا تنقذ رامي مالك في حفل الاوسكار… فماذا فعلت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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