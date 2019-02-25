رامي مالك بعد جائزة أوسكار: أنا مهاجر من أصل مصري.. وقصتي تكتب الآن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رامي مالك الممثل الأمريكي من أصل مصري، عقب تسلمه لجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي"، إنه مهاجر من أصل مصري.

واضاف رامي مالك: "أنا أيضًا مثل فريدي ميركوري، مهاجر من الجيل الأول لعائلة مصرية، وجزء من قصتي يتم كتابته الآن، وأوجه الشكر لكل من آمن بي."

وجسد رامي مالك في فيلم "الملحمة البوهيمية" شخصية الأسطورة الموسيقية فريدي ميركوري نجم فرقة "كوين" الموسيقية.

وبدأ رامي كلمته بالقول: "يا إلهي يا إلهي لا أصدق هذا"، ووجه التحية لوالدته وقال: "أحبك أنت سيدة جميلة"، ثم شكر زملاء الفيلم وطاقم العمل بالكامل.

وعبر عن ارتباطه بشخصية فريدي ميركوري الذي جسد قصته في الفيلم.