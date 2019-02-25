"بلاك بانثر" يفوز بجائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز فيلم "بلاك بانثر Black Panther" بجائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية، في الحفل المقام في هوليوود لتوزيع جوائز أوسكار الـ91.

تتميز هذه النسخة بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة".

وأدرجت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المنظمة للحفل هذا العام فئة جديدة للجوائز، وهي الأفلام الشعبية، وهي إنتاجات نجحت من ناحية الإيرادات.

وقلّص زمن الحفل هذا العام إلى 3 ساعات فقط، بعد أن كانت مدته في الدورة السابقة 4 ساعات، لتراجع نسبة المشاهدين.

حدد المنظمون للمشاهير الذين سيفوزون بجوائز 90 ثانية فقط للنهوض من أماكنهم واعتلاء المسرح لاستلام جوائزهم، مع التأكيد على ضرورة اختصار الكلمة التي سيلقونها.

وتراجعت اللجنة المعنية بترتيب أمور الحفل عن خطة لتقديم 4 جوائز خلال فقرات إعلانية في الحفل، في أعقاب غضب من مخرجين وممثلين وآخرين في هوليوود.