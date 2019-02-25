شكرا لقرائتكم خبر عن «مش عيب» و«تخون فيا» و«ارتاح».. أبرز أغانى ألبوم سالى خليل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة سالى خليل، إنها انتهت من تسجيل 5 أغنيات جديدة من ألبومها الجديد، الأغنية الأولى "مش عيب" كلمات محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع طارق عبد الجابر، والثانية "تخون فيا" كلمات إسلام عماد الدين، وألحان بهاء عبد الهادى، وتوزيع طارق عبد الجابر.

وأضافت سالى لـ"الخليج 365"، أن الأغنية الثالثة "كأنه رهان"، كلمات إسلام عماد الدين، وألحان علاء الراوي، وتوزيع يحيى يوسف، والرابعة "ارتاح" كلمات أيمن سليم، وألحان محمد هواري، وتوزيع يحيى يوسف، والخامسة "عادى كلام" كلمات إسلام عماد الدين، وألحان بهاء عبد الهادي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، متابعة: أتمنى الأغنيات الألبوم تنال إعجاب جمهور عند طرحها لأنه يقدم أغانى جديدة ومختلفة من حيث المواضيع والألحان والكلمات عما هو سائد ومتداول .

يذكر أن آخر أعمال سالى خليل أغنية "الفراق"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن سليم، وألحان محمد هوارى، وتوزيع مونتى، وهندسة صوتية خالد رؤوف.