Roma يطيح بكفر ناحوم ويفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم Roma بأفضل فيلم أجنبي مطيحا بالفيلم اللبناني كفر ناحوم للمخرجة نادين لبكي والتي نافست علي نفس الجائزة، فى جوائز الأوسكار 2019 وحرص عدد من النجوم العالميين على التواجد بالسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار ومنهم النجم المصرى رامى مالك، وهو النجم الذي ينافس علي جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم bohemian rhapsody، حيث يتنافس مع الممثل برادلى كوبر المرشح لنفس الجائزة عن فيلمه a star is born، والممثل كريستيان بيل عن فيلمه vice، والممثل فيجو مورتينسين عن فيلمه green book، والممثل ويليام بادوف عن فيلمه at eternitys gate.

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