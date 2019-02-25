شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مجوهرات هيلان ميران بحفل الأوسكار بـ6 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة العالمية هيلان ميران عدد كبير من المواقع الفنية، و ذلك بسبب سعر المجوهرات التي ارتدتها الليلة بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 المقام علي مسرح دولبي في هوليوود بهدف الظهور بإطلالة أكثر فخامة و جمال، حيث وصل سعر مجوهرات هيلات ذات الـ 73 عاما إلي 6 ملايين دولار و هي من مجموعة " Harry Winston jewels " ، و ذلك حسب موقع " ديلي ميل "

يذكر أنه ظهر علي السجادة الحمراء اليوم بحفل الاوسكار عدد هائل من النجوم العالمين من ابرزهم سارا بولسون و لورا ديرن و ليدي جاجا وميليسا ماكرثي ، كذالك برادلي كوبر و صديقته ايرينا شايك .