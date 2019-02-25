فى الأوسكار.. جنيفر هيدسون تخطف أذهان الحضور بتقديمها I’ll Fight

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفت النجمة العالمية جنيفر هيدسون بموهبتها الفريدة والتي جعلتها تكتسب شعبية كبيرة من شتي أنحاء العالم، فقد استطاعت هيدسون البالغة من العمر 37 عاما أن تخطف أذهان الحضور بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 المقام علي مسرح دولبي في هوليوود وذلك بتقديمها أغنية " I’ll Fight " من تأليف ديان ورين و التى تفاعل معها الحضور بشكل واضح . يذكر أن ظهر علي السجادة الحمراء اليوم بحفل الاوسكار عدد هائل من النجوم العالمين من ابرزهم سارا بولسون و لورا ديرن و ليدي جاجا وميليسا ماكرثي ، كذالك برادلي كوبر و صديقته ايرينا شايك .

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