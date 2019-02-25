شكرا لقرائتكم خبر عن شوف ازاى.. ميليسيا ماكرثى تبهر العالم خلال تقديمها جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ميليسا مكارثى ستكون محط إثارة للكثير من الجدل خلال الساعات القليلة المقبلة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و ذلك بعد ظهورها علي المسرح بحفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019 المقام علي مسرح دولبي في هوليوود مع براين تيري لتقدم جائزة أفضل تصميم أزياء، وما فاجأت به الحضور هو ظهورها علي المسرح بأزياء فيلم " The Favourite " المنافس علي عدد كبير من جوائز الأوسكار لهذا العام . يذكر أنه ظهر علي السجادة الحمراء اليوم بحفل الأوسكار عدد هائل من النجوم العالمين من ابرزهم سارا بولسون و لورا ديرن و ليدي جاجا جنيفر هيدسون و ، كذالك برادلي كوبر و صديقته ايرينا شايك .

كانت هذه تفاصيل خبر شوف ازاى.. ميليسيا ماكرثى تبهر العالم خلال تقديمها جوائز الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.