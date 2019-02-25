شكرا لقرائتكم خبر عن قبل خسارتها.. تعرف على رسالة نادين لبكى لجمهورها من داخل حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت المخرجة اللبنانية نادين لبكى، برسالة إلى جمهورها، من داخل حفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الأوسكار 2019.

وقالت نادين لبكى، فى رسالتها إلى جمهورها: "سواءً فزت أم لا، أنا بالفعل فزت بقلوبكم، نحن نحب لبنان".

ونشرت نادين لبكى، صورة لها مع زوجها، من داخل مسرح دولبى، فى هوليود، خلال الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار 2019، وذلك قبل الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل فيلم أجنبى، والذى فاز به فيلم Roma.



نادين لبكى خلال حفل جوائز الأوسكار 2019

يشار إلى أن فيلم "كفر ناحوم"، الذى كان مرشحا للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبى، سبق وأن فاز بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، وتصدر المرتبة الأولى لشباك التذاكر اللبنانية، كما فاز بجائزة الجمهور فى مهرجان سراييفو الدولى بلبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور فى مهرجان ملبورن بأستراليا، وجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان النروج السينمائى الدولى، وجائزة الجمهور التفضيلية فى مهرجان كالجارى فى كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم فى مهرجان أنطاليا.