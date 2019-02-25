"Shallows".. "أفضل أغنية" في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فازت أغنية " Shallows" بجائزة "أفضل أغنية" عن فيلم الرومانسية "A Star is Born" بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 هذا العام.

وتشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لعام 2019، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير، بأهم حدث سينامئي ينتظره العالم.

كما تتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".