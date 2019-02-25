محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت المطربة اللبنانية ديانا كرازون صورًا من أحدث جلسة تصوير كشقت عنها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت "كرازون" على الصور: "الرجل الذي يعامل المرأة كملكة دليل على أنه تربى على يد ملكة أخرى". يذكر أن ديانا كرازون طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حب تقليدي"، احتفالًا بعيد الحب، باللهجة الخليجية، من كلمات محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور.​

كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرازون أنيقة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.