ماهرشالا علي يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن "جرين بوك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز ماهرشالا علي، الأحد بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "كتاب أخضر" (جرين بوك) وهو فيلم يجمع بين الكوميديا والدراما.

تدور أحداث الفيلم حول حياة عازف بيانو من أصحاب البشرة السمراء، يحارب العنصرية من خلال جولة لفرقة موسيقية في جنوب الولايات المتحدة الذي يسوده الفصل العنصري.





وهذه هي ثاني جائزة أوسكار للممثل الأمريكي البالغ من العمر 45 عاما الذي حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد قبل عامين عن دوره في فيلم "ضوء القمر" (مون لايت) الذي أدى فيه دور معلم لصبي صغير.

وأهدى علي الجائزة لجدته التي ذكر أنها قالت له: "إنني أستطيع أن أفعل أي شيء أركز عليه"، وشجعته على التفكير بشكل إيجابي.



تتميز هذه النسخة بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة".

وأدرجت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المنظمة للحفل هذا العام فئة جديدة للجوائز، وهي الأفلام الشعبية، وهي إنتاجات نجحت من ناحية الإيرادات.

وقلّص زمن الحفل هذا العام إلى 3 ساعات فقط، بعد أن كانت مدته في الدورة السابقة 4 ساعات، لتراجع نسبة المشاهدين.

حدد المنظمون للمشاهير الذين سيفوزون بجوائز 90 ثانية فقط للنهوض من أماكنهم واعتلاء المسرح لاستلام جوائزهم، مع التأكيد على ضرورة اختصار الكلمة التي سيلقونها.

وتراجعت اللجنة المعنية بترتيب أمور الحفل عن خطة لتقديم 4 جوائز خلال فقرات إعلانية في الحفل، في أعقاب غضب من مخرجين وممثلين وآخرين في هوليوود.