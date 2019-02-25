"بوهيميان رابسودي" يحصد ثالث أوسكار بفوزه بجائزة أفضل مونتاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز فيلم "بوهيميان رابسودي" بجائزة أوسكار أفضل مونتاج، ليرتفع رصيده من جوائز الأوسكار الليلة إلى ٣ جوائز بعد حصده جائزتي أفضل مؤثرات صوتية وأفضل ميكساج صوتي.

ويقوم ببطولة الفيلم الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، ويجسد قصة حياة أسطورة فرقة كوين فريدي ميركوري.

تتميز هذه النسخة بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة".

وأدرجت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المنظمة للحفل هذا العام فئة جديدة للجوائز، وهي الأفلام الشعبية، وهي إنتاجات نجحت من ناحية الإيرادات.

وقلّص زمن الحفل هذا العام إلى 3 ساعات فقط، بعد أن كانت مدته في الدورة السابقة 4 ساعات، لتراجع نسبة المشاهدين.

حدد المنظمون للمشاهير الذين سيفوزون بجوائز 90 ثانية فقط للنهوض من أماكنهم واعتلاء المسرح لاستلام جوائزهم، مع التأكيد على ضرورة اختصار الكلمة التي سيلقونها.

وتراجعت اللجنة المعنية بترتيب أمور الحفل عن خطة لتقديم 4 جوائز خلال فقرات إعلانية في الحفل، في أعقاب غضب من مخرجين وممثلين وآخرين في هوليوود.