أبرز الترشيحات لجوائز الأوسكار

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يترقب اللبنانيون الحدث السينمائي الأبرز في لوس أنجلوس بصلاة وفخر بالمخرجة نادين لبكي التي حققت سبقاً بكونها أول امرأة عربية يتم ترشيحها لجائزة أوسكار. علماً أنها ستنافس بفيلمها "كفر ناحوم" الأفلام "Cold War" و"Shoplifters" و"Roma" و"Never Look Away" على فئة أفضل فيلم أجنبي.

وكانت ""الخليج 365"" قد ذكرت في تقريرٍ سابق أن حفل الافتتاح سيشهد مشاركة المغني آدم لامبرت بفرقته "كوين" الشهيرة التي فقدت بسبب مرض نقص المناعة نجمها فريدي ميركوري الذي يتمحور حول حياته الفيلم المنافس على عدة جوائز Bohemian Rhapsody وبطله النجم رامي مالك

يتخلل هذا الحفل عدة محطات فنية منها أداء مشترك للنجمان ليدي غاغا وبرادلي كوبر اللذين سيقدمان أغنيات مرشحة للفوز بالأوسكار إلى جانب مغني الراب كندريك لامار وجنيفير هادسن وبيتي ميدلر.

أما الترشيحات على الجوائز، فهي كما وردت أدناه:

أفضل فيلم

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice



أفضل مخرج

ألفونسو كوارون، Roma

سبايك لي، BlacKkKlansman

آدم مكاي، Vice

بافل بافليكوفسكي، Cold War

يورجوس لانثيموس، The Favorite

أفضل ممثلة

ياليتزا أباريسيو، Roma

غلين كلوز، The Wife

أوليفيا كولمان، The Favourite

ليدي غاغا، A Star Is Born

ميليسا مكارثي، Can You Ever Forgive Me

أفضل ممثل

كريستيان بايل، Vice

برادلي كوبر، A Star Is Born

ويليم دافو، At Eternity’s Gate

رامي مالك، Bohemian Rhapsody

فيجو مورتنسن، Green Book

أفضل ممثلة مساعدة

إيمي أدامز، Vice

مارينا دي تافيرا، Roma

ريجينا كنغ، If Beale Street Could Talk

إيما ستون، The Favourite

راشيل وايز، The Favourite

أفضل ممثل مساعد

ماهرشالا علي، Green Book

آدم درايفر، BlacKkKlansman

سام إليوت، A Star Is Born

ريتشارد إي غرانت، Can You Ever Forgive Me

سام روكويل ، Vice

أفضل تصميم أزياء

The Ballad Of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots

أفضل سيناريو أصلي

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

أفضل تصوير سينمائي

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born

أفضل تأثيرات بصرية

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

أفضل مونتاج

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

أفضل موسيقى تصويرية

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns

أفضل مونتاج صوتي

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

أفضل مزج أصوات

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

أفضل فيلم قصير

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

أفضل سيناريو مقتبس

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Border

Mary Queen of Scots

Vice

أفضل أغنية أصلية

All The Stars من Black Panther

I’ll Fight من RBG

The Place Where Lost Things Go من Mary Poppins Returns

Shallow من A Star Is Born

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings من The Ballad

of Buster Scruggs

أفضل إنتاج

Black Panther

First Man

The Favourite

Mary Poppins Returns

Roma

أفضل فيلم أجنبي

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Roma

Shoplifters

أفضل فيلم رسوم متحركة

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

أفضل فيلم وثائقي

Free Solo

Hale County This Morning

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

أفضل فيلم وثائقي قصير

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence