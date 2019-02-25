نادين لبكي تدخل حفل الأوسكار مع الطفل زين

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي عن سعادتها بمشاركة فيلمها كفرناحوم في المنافسة على جائزة الاوسكار، لافتة في حديثها لكاميرا الـLBCI أنها تشعر بأن كل لبنان يصلّي لفريق عمل كفرناحوم. إلا أنها استدركت معتبرة بأنه "لا داع للحزن في حال عدم الفوز لأنها على أي حال قد ربحت حب الناس وتقديرهم".



وأطلت نادين عبر الكاميرا بفستان أبيض أنيق وتسريحة طبيعية مع تبرّجها المعتاد، فيما تأبطت بطل العمل الطفل زين الذي عبّر عن محبته للمخرجة اللبنانية عبر الكاميرا متمنياً الفوز للفيلم.



