شكرا لقرائتكم خبر عن ماهرشالا على يهدى جائزة الأوسكار لجدته.. ويؤكد: "لولاها لم أكن هنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الفنان ماهرشالا على، جائزة الأوسكار 2019، والتى حصل عليها ضمن فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم Green Book إلى جدته.

وقال ماهرشالا على، خلال كلمته فى حفل توزيع جائزة الأوسكار 2019، المقام فى مسرح دولبى، فى هوليود، إنه لولا جدتى لما كنت هنا بينكم.

جدير بالذكر أن الفنان ماهرشالا على، أصبح بعد فوزه بجائزة الأوسكار، عن فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم Green Book، ثان فنان أسمر يفوز بهذه الجائزة، بعد الفنان دنزل واشنطن.



Mahershala Ali wins best supporting actor for Green Book

تدور أحداث فيلم Green Book حول الحارس الإيطالى - الأمريكى من الطبقة العاملة الذى يصبح سائقًا لعازف بيانو أفريقى - أمريكى أثناء جولته فى العديد من الأماكن بجنوب أمريكا فى الستينيات.

فيلم Green Book من تأليف نيك فاليلونجا، وبريان هايز كورى، كما شارك مخرخ العمل بيتر فارليلى فى التأليف، ومن بطولة ليندا كاردلينى، وفيجو مورتنسن، وماهرشالا على، ودون ستارك، وبى جى، وبريان ستيبانيك، وسيباستيان مانيسكالكو، وإقبال كثيف.