شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز و أليكس رودريجيز متفقين حتى فى حب تصميمات Tom Ford.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز وصديقها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز بينهما حالة توافق فى كل شىء حتى فى دور الازياء التى يفضلها الثنائى ، فقد ظهرت لوبيز مع أليكس منذ قليل على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 المقام على مسرح دولبى فى هوليوود بإطلالة ساحرة ووصوفهم الكثيرين بأنهم أكثر couple مذهل بالحفل، وما لفت الآنظار لأن الثنائى قررا اختيار ملابسهما من نفس دار الأزياء وهو " Tom Ford ".

يذكر أنه ظهر على السجادة الحمراء اليوم بحفل الأوسكار عدد هائل من النجوم العالمين من ابرزهم سارا بولسون ولورا ديرن وليدى جاجا جنيفر هيدسون و، كذالك برادلى كوبر وصديقته ايرينا شايك .