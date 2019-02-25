اعرف سبب مقارنة راشيل ويز بإحدى عارضات دار أزياء شهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية راشيل ويز اللية بحفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019 المقام علي مسرح دولبي في هوليوود مرتدية فستان طويل من اللون الأحمر، حمل إمضاء دار أزياء " Givenchy " لموسم ربيع 2019 ، و قد وضعت الجمة الشهيرة في مقارنة مع عارضة الازياء التي قدمت التصميم لأول مرة علي منصات العرض ، إلا أن راشيل كانت أكثر بريقا و رقيا بالتصميم . ويقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.

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