شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ريجينا كينج تبكى بعد فوزها بالأوسكار وتهدى الجائزة لوالدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دموع الفرح.. هو أصدق تعبير لرد فعل النجمة ريجينا كينج، بعد إعلان فوزها بجائزة الأوسكار 2019، عن فئة أفضل ممثلة مساعدة، عن فيلم If Beale Street Could Talk.



Regina King

وبكت النجمة ريجينا كينج، خلال كلمتها فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، المقام فى مسرح دولبى، فى هوليود، كما أهدت جائزة الأوسكار إلى والدتها.



If Beale Street Could Talk

وقالت النجمة ريجينا كينج: أمى أحبك كثيرا، لأنك علمتينى كثيرا".