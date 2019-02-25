آدم ليمبرت وفريق queen يبهرون حضور حفل الأوسكار بأغنيتين.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهر النجم العالمى آدم ليمبرت البالغ من العمر 37 عاما وفريق الروك الشهير queen الحضور الليلة، بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 المقام على مسرح دولبى فى هوليوود ، حيث قدموا أغنيتي "We Will Rock You" و"We Are The Champions" وهو ما تفاعل معه الحضور بشكل واضح . يذكر أن ظهر على السجادة الحمراء اليوم بحفل الأوسكار عدد هائل من النجوم العالمين من ابرزهم سارا بولسون ولورا ديرن وليدى جاجا وجنيفر لوبيز وصديقها اليكس رودريجيز ، كذالك برادلى كوبر وصديقته ايرينا شايك .

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