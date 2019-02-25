شكرا لقرائتكم خبر عن ماهرشالا على.. ثانى فنان أسمر يفوز بجائزة الأوسكار بعد دنزل واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الفنان ماهرشالا على، بعد فوزه بجائزة الأوسكار، عن فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم Green Book، ثان فنان أسمر يفوز بهذه الجائزة، بعد الفنان دنزل واشنطن.



Denzel Washington

في عام 1987 لعب دنزل واشنطن دور المناضل الجنوب أفريقي "ستيف بيكو" في الفيلم السينمائي "دموع حرية ريتشارد أتنبورو"، وهو الدور الذى أكد نجوميته، وترشح بناء عليه لـجائزة أفضل ممثل مساعد في ضمن جوائز الأوسكار، وبعد عامين تلقى دنزل واشنطن جائزة أفضل ممثل مساعد في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم الدراما المجد عام 1989.



Mahershala Ali wins best supporting actor for Green Book

تدور أحداث فيلم Green Book حول الحارس الإيطالى - الأمريكى من الطبقة العاملة الذى يصبح سائقًا لعازف بيانو أفريقى - أمريكى أثناء جولته فى العديد من الأماكن بجنوب أمريكا فى الستينيات.

فيلم Green Book من تأليف نيك فاليلونجا، وبريان هايز كورى، كما شارك مخرخ العمل بيتر فارليلى فى التأليف، ومن بطولة ليندا كاردلينى، وفيجو مورتنسن، وماهرشالا على، ودون ستارك، وبى جى، وبريان ستيبانيك، وسيباستيان مانيسكالكو، وإقبال كثيف.