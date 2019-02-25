شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة فى التجمع الخامس لتصوير "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم هانى سلامة، عددًا من مشاهده فى مسلسل "قمر هادى" الذى ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، فى منطقة التجمع الخامس بأحد معارض السيارات، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان محسن محيى الدين ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين.

ويعد "قمر هادي" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيًا حققا به نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في كل من مسلسل "فوق السحاب" و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفي ويسرا اللوزى، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار وأشرف زكي، وحمزة العيلى، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.