شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على دور الأزياء المصممة لإطلالة لورا ديرن بحفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية لورا ديرن أنها دائما ذات إطلالات رقيقة وبسيطة وهو ما يجعها دائما بمثابة قدوة للفتيات الباحثات عن الإطلالة المميزة الساحرة، و قدد ظهرت النجمة الشهيرة منذ قليل بحفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019 و المقام في مسرح دولبي بهوليوود في الولايات المتحدة الامريكية مرتدية فستان صنع خصيصا لها من مجموعة " Rodarte " فى حين انتقت مجوهراتها من " Harry Winston " ويقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.

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